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Актюркоглу отказал «Спартаку» и победил «Црвену»: два турецких гола принесли «Бенфике» три очка в Белграде

19 Сентября 2024 • 21:43 Комментировать
Црвена Звезда
1:2
Бенфика
окончен

«Црвена Звезда» и «Бенфика» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура состоялся 19 сентября на стадионе «Райко Митич».

Протокол игры  
Црвена Звезда1:2Бенфика
  9'Актюркоглу Мухаммед (0:1)
  29'Кекчю Оркун (0:2)
(1:2) Милсон86'  
Глазер ОмриМимович Огнен 26' (Далсью ( 26') Джига НассерСпайич УрошСоль Ен У  90'Крунич Раде 82' (Илич Лука ( 82') Элшник Тими МаксМвумпа Силас  25'Иванич МиркоОлайинка Питер 71' (Милсон ( 71') Дуарте Бруно 71' (Ндиайе Чериф ( 71')
Запасные: Гелор КонгаДркушич ВаняГутеша ИванПруцев ЕгорИлич МаркоРадоньич НеманьяЛекович Стефан
Трубин АнатолийБах Александр 37' (Каборе Исса ( 37'  64') Силва АнтониуОтаменди НиколасАльваро Фернандес  52'ФлорентинуКекчю Оркун 88' (Амдуни Зеки ( 88') Ди Мария Анхель 88' (Бесте Ян-Никлас ( 88') Рольхейсер Бенхамин 56' (Эурснес Фредрик ( 56'  77') Актюркоглу МухаммедПавлидис Вангелис 88' (Баррейро Леандро ( 88')
Запасные: Гомеш АндреСоареш СамуэлАраужу ТомашСкьеллеруп АндреасКабрал АртурПрестианни ДжанлукаБайрами Адриан
19 сентября. Стадион "Райко Митич".
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Сербский «Спартак» (или как все знают этот клуб – «Црвена Звезда») начал долгий путь по общему этапу Лиги чемпионов домашней игрой против «Бенфики». Соперник опасен – выше классом и располагает звёздами уровня Анхеля Ди Марии. Или Керем Актюркоглу, отказавшийся переходить в «Спартак» московский как раз из-за Лиги чемпионов. Именно об этих футболистах и говорили на первых минутах.

Ди Мария справа покатил на ход ускорившемуся Баху. Александер домчался до лицевой и загрузил к дальней штанге, где Крунич не уследил за Актюркоглу. Керем с пары сантиметров ткнул мяч в сетку – 0:1. Быстрый гол «Бенфики» чуть взбодрил хозяев. Следующий игровой отрезок они начисто оставили за собой, иногда даже вжимали гостей в штрафной площадь. Был хороший удар Марко Иванича с подбора – Трубину пришлось постараться, но справился украинский голкипер в итоге.

Не воплотила в гол своё давление «Црвена Звезда», за что и была наказана. В перспективной точке Кёкчю поймал фол Олайинки и сам же настроился на удар. Метров с 22-х Оркюн идеально обкрутил «стенку», упаковав мяч в самый угол, а голкипер даже не дёрнулся – 0:2. Ничего сверхъестественного «Бенфика» не показала в атаке, но к перерыву уверенно вела. А первая половина встречи ещё запомнилась двумя серьёзными травмами: Мимович и Бах поочерёдно поле покинули.

Вторая половина встречи получилась куда более скупой на интересные моменты. «Црвена Звезда» больше атаковала, но в решающий момент не хватало конкретики и креатива сербским футболистам. «Бенфика» вообще никуда не торопилась, даже центр поля пересекала неохотно. Португальцы просто ждали финального свистка.

В таком темпе хозяева были близки к голу. Создали тонну угловых, после одного из которых Джига бедром пытался отличиться на дальней штанге. И почти протолкнул мяч в створ – немного не попал. На концовку всё-таки вернулась интрига, на табло счёт первого тайма не устоял. Ндиайе забрал Отаменди, а затем гениальной передачей вывел Милсона на рандеву с голкипером. Фелисио без труда реализовал свой шанс, пробив в угол – 1:2.

Но за оставшиеся семь минут хозяева более ничего не придумали. Два турецких гола помогли «Бенфике» победить в Белграде и даже не затратить много сил.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Црвена Звезда

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