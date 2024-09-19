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Дубль Вирца и два ассиста Фримпонга: «Байер» поиздевался над «Фейеноордом» в гостях

19 Сентября 2024 • 21:35 Комментировать
Фейеноорд
0:4
Байер Л
окончен

Леверкузенский «Байер» в первом еврокубковом матче в качестве чемпиона Германии играл в гостях с «Фейеноордом». Команда Хаби Алонсо прибыла в Роттердам не для того, чтобы вырывать ничью или победу в концовке.

Протокол игры  
Фейеноорд0:4Байер Л
  5'Вирц Флориан (0:1)
  30'Гримальдо Алехандро (0:2)
  36'Вирц Флориан (0:3)
  45'Велленройтер Тимон (0:4)
Велленройтер ТимонЛотомба Жордан 61' (Хадж-Мусса Анис ( 61') Траунер Гернот  44' 72' (Митчелл Хейланд ( 72') Белен ТомасГанцко ДавидИн-Бом ХванЗерруки Рамиз 46' (Смал Гийс ( 46') Тимбер КвинтенМиламбо Антони 74' (Надже Крис-Кевин ( 74') Хименес Сантьяго IIПайшао Игор 61' (Уэда Аясэ ( 61')
Запасные: Осман ИбрагимБергер МаннуИванушец ЛукаКарранса ХулианБейло ЮстинЗекиель ДживайГонсалес Факундо
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг ЖеремиГримальдо Алехандро 81' (Паласиос Эсекиэль ( 81') Джака Гранит 81' (Белосьян Женуэль ( 81') Андрих РобертТеррье Мартен 72' (Адли Амин ( 72') Вирц Флориан 72' (Гарсия Алеш ( 72') Бонифасе Виктор 63' (Шик Патрик ( 63')
Запасные: Ломб НикласТелла НейтанМукиэле НордиХофманн ЙонасАртур IКоварж Матей
19 сентября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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«Байер» уже проигрывал в новом сезоне (внутри Бундеслиги), так что по поводу непобедимости давление на него больше не оказывается. Хотя, может, «фармацевты» собираются устроить длинную беспроигрышную серию в Лиге чемпионов? В прошлом сезоне «аптекари» потерпели только лишь одно поражение, и пришлось оно на финал Лиги Европы против «Аталанты».

«Фейеноорд» занял в чемпионате Нидерландов 2023/2024 годов второе место и также напрямую квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов. В последнем розыгрыше ЛЧ с групповым этапом «Фейеноорд» с третьего места в своём квартете упал в Лигу Европы, из которой сразу же вылетел, споткнувшись на «Роме».

В первом тайме «Байер» давал мастер-класс, как играть от обороны и колко ловить соперника на контратаках и стандартах. Гости были готовы к тому, что роттердамцы перед своими болельщиками сделают ставку на атакующий напор. В ответ леверкузенцы предъявили свои действенные козыри.

Первый раз «Байер» отправил мяч погостить в воротах хозяев на пятой минуте. За отбором Андриха последовал чёткий удар Вирца с дистанции в правый угол. Казалось, что вскоре «Фейеноорд» сравнял счёт на угловом, который подал Пайшао, но Зерруки там оказался в положении «вне игры», и гол отменён был.

Около тридцатой минуты бывший игрок «Рубина» Хван Ин Бом дальним ударом не попал в правый угол. А нужно было попадать, ибо «Байер» в своей атаке задвинул мяч куда надо. Бонифасе из центра отдал правее на Фримпонга, который прострелил, ну и Гримальдо поразил ворота нидерландского клуба. 0:2.

Пайшао имел шанс чуть порадовать публику на стадионе «Де Кёйп», однако отразил его удар Градекци, после чего Зерукки с линии штрафной пальнул выше. И снова «Байер» продемонстрировал, как надо реализовывать свои возможности. Фримпонг захотел второй голевой пас и оформил его с правой стороны на Вирца, пробившего с низкого лёта мимо Велленройтера. 0:3, дубль Флориана.

Четвёртый гол в ворота «Фейеноорда» под занавес первого тайма забил уже сам «Фейеноорд». Гримальдо навесил со штрафного, Тапсоба скинул, и мяч через рикошет от Велленройтера проник за ленточку. Вратарь хозяев отправил мяч в собственные ворота – так был вбит очередной гвоздь в надежды роттердамцев на спасение матча. 0:4.

Всё равно ничего не оставалось команде Бриана Приске, кроме как искать хотя бы гол престижа в атаке. «Байер» после перерыва уже не выбегал столь лихо вперёд. Градецки не пустил мяч в свою рамку, когда Тимбер бил с дистанции. А что сделал или чего не сделал Бонифасе? Воспользовавшись ошибкой Траунера, Виктор сверхдальним парашютом не угодил в ворота.

Дважды подбирались хозяева близко к забитому голу. То неразбериха после стандарта – мяча нет в воротах, то Миламбо всё же отправляет мяч в сетку, но в обоих случаях офсайд фиксируется. Гримальдо последовал примеру Бонифасе и не забил из центральной трети поля. Под конец игры «Фейеноорду» везло, что «Байер» не забивал на прострелах с левого фланга. Убедительная победа команды Хаби Алонсо, добытая за один тайм.

Кирилл Иванцов

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Фейеноорд Байер

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