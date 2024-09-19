Левандовски, Педри и Ямаль сыграют против «Монако» с первых минут

«Барселона» огласила стартовый состав на матч четверга в Лиге чемпионов против «Монако». Он выглядит так:

Тер Штеген, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Гарсия, Ямаль, Педри, Рафинья, Левандовски.

Напомним, что «Барселона» превосходно начала новый сезон в рамках Ла Лиги. Каталонский клуб имеет в своём активе пять побед из пяти возможных и уверенно занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Текстовую трансляцию игры «Монако» и «Барселоны» в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, время московское.