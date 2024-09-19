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Сака, Жезус и Райс – в основе «Арсенала» на матч Лиги чемпионов

19 Сентября 2024 • 21:22 Комментировать
Аталанта
0:0
Арсенал
1 4.40 X 3.95 2 1.80
1-й тайм

Вечером четверга в новый сезон Лиги чемпионов УЕФА вступит лондонский «Арсенал». В гостях в Бергамо «канонирам» предстоит сыграть против местной «Аталанты», победителя Лиги Европы. Состав гостей выглядит так:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль дос Сантос, Тимбер, Райс, Парти, Хаверц, Мартинелли, Жезус, Сака.

Напомним, что «Арсенал» вошёл в новый сезон без поражений. В четырёх матчах АПЛ у лондонского клуба в активе три победы, одна ничья и второе место турнирной таблицы.

Текстовую трансляцию битвы «Аталанты» и «Арсенала» проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени!

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон

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АТАЛАНТА АРСЕНАЛ
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