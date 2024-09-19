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«Байер» забил «Фейеноорду» четыре гола за первый тайм

19 Сентября 2024 • 20:42 Комментировать
Фейеноорд
0:4
Байер Л
1 4.80 X 4.40 2 1.65
2-й тайм

Леверкузенский «Байер» забил четыре безответных гола «Фейеноорду» в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА только лишь за первый тайм.

Счёт был открыт довольно быстро, на пятой минуте это сделал Флориан Вирц. Спустя почти полчаса преимущество своей команды увеличил Алехандро Гримальдо. На 36-й минуте Вирц снова забил, оформив дубль. А под занавес тайма мяч в ворота своей команды срезал Тимон Велленройтер.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Фейеноорд» - «Байер» проводит наш портал. Впереди второй тайм игры, исход которой уже, вероятно, предрешён.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Байер

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ФЕЙЕНООРД БАЙЕР Л
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