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Шмейхель остался разочарован атмосферой матча «Манчестер Сити» - «Интер»

19 Сентября 2024 • 19:38 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Интер Милан

Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал болельщиков «Манчестер Сити».

Ветеран работал экспертом для CBS Sports и признался, что игра между «Сити» и «Интером» была скучной. Также датчанин добавил, что болельщики английского клуба абсолютно не могли создать атмосферу. В итоге Шмейхель слышал лишь фанатов «Интера».

«Я люблю хороший футбол, и мне нравится волнение толпы. Это было мертво. «Этихад» был абсолютно мертв. Единственные люди, которых мы могли слышать, были болельщики «Интера». Они были довольно хороши, а хозяева просто убили всю атмосферу», -  заявил Шмейхель в прямом эфире.

На эти слова отреагировал известный в прошлом защитник и нынешний эксперт Джейми Каррагер. Он напомнил о том, что Петер защищал ворота «Сити», поэтому в его словах не стоит искать желание оскорбить фанатов.

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Интер Милан Манчестер Сити Джейми Каррагер Петер Шмейхель ещё теги

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