Кузьмичёв — о Сафонове: «Для голкипера важно дебютировать, не пропустив голов»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о дебютном матче российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Напомним, Сафонов впервые сыграл за парижан в минувшем матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Для голкипера важно дебютировать, не пропустив голов. Это важно и с психологической стороны. Очень рад за Матвея, это дорогого стоит», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Сафонов способен бороться с Доннаруммой за место в составе.

Следующий матч «ПСЖ» проведет в субботу, 21 сентября. Соперником парижан в игре пятого тура чемпионата Франции станет «Реймс». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.