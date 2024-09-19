Гвардиола ответил, почему Холанн не смог забить «Интеру»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, почему форвард команды Эрлинг Холанн не смог забить миланскому «Интеру».

Встреча первого тура Лиги чемпионов завершилась нулевой ничьей.

— Его постоянно окружали шесть игроков. Когда три игрока сзади и столько же спереди, то это любому футболисту усложняет задачу, — цитирует Гвардиолу Goal.

В нынешнем сезоне норвежский форвард появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей.

Следующим соперником «Манчестер Сити» в общем этапе Лиги чемпионов станет «Слован». Игра между командами пройдет 1 октября.