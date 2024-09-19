Аканджи: «Я разочарован, что мы не выиграли у «Интера»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о минувшем матче Лиги чемпионов с «Интером».

Встреча первого тура Лиги чемпионов завершилась нулевой ничьей.

— Я разочарован, что мы не выиграли у «Интера». После 80-й минуты у нас было два или три момента, когда мы могли забить гол. Но, в конце концов, иногда так случается, что ты не можешь выиграть, владея преимуществом — приводит слова Аканджи beIN Sports.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел шесть матчей и не отметился голевыми действиями.

В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится на выезде со «Слованом». Игра между командами должна будет пройти 1 октября.