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Тетрадзе: Цена Головина вырастет, если он проявит себя в игре с «Барселоной»

19 Сентября 2024 • 16:41 Комментировать
Монако
...
Барселона
1 4.40 X 4.30 2 1.73
Через 4 ч. 57 мин.

Экс-игрок «Ромы» Омари Тетрадзе высказался о предстоящем матче хавбека «Монако» Александра Головина против «Барселоны».

Эксперт считает, что в футболе в каждой игре необходимо доказывать свою состоятельность, и это не должно зависеть от уровня соперника.

— Профессиональный футболист ценится своей стабильностью. Если Головин проявит себя в матче с «Барселоной», то его цена намного вырастет, — заявил Тетрадзе «Чемпионату».

Если Головин еще хочет поиграть в лучших клубах Европы, то в каждом матче должен показывать свой уровень.

Встреча первого тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной» состоится 19 сентября, начало — в 22:00 по мск.

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Монако Барселона Омари Тетрадзе Александр Головин ещё теги

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