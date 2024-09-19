Тетрадзе: Цена Головина вырастет, если он проявит себя в игре с «Барселоной»

Экс-игрок «Ромы» Омари Тетрадзе высказался о предстоящем матче хавбека «Монако» Александра Головина против «Барселоны».

Эксперт считает, что в футболе в каждой игре необходимо доказывать свою состоятельность, и это не должно зависеть от уровня соперника.

— Профессиональный футболист ценится своей стабильностью. Если Головин проявит себя в матче с «Барселоной», то его цена намного вырастет, — заявил Тетрадзе «Чемпионату».

Если Головин еще хочет поиграть в лучших клубах Европы, то в каждом матче должен показывать свой уровень.

Встреча первого тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной» состоится 19 сентября, начало — в 22:00 по мск.