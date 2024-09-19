Гвардиол: «Если мы будем играть так же, как против «Интера», то нам не о чем беспокоиться»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В первом туре «горожане» не смогли на своем поле одолеть «Интер». Игра между командами завершилась нулевой ничьей.

— У нас осталось еще семь игр в Лиге чемпионов, турнир длинный. Если мы будем играть так же, как против «Интера», то нам не о чем беспокоиться, — приводит слова Гвардиола City Xtra.

В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится в гостях со «Слованом». Игра запланирована на 1 октября.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы вылетели на стадии 1/4 финала.