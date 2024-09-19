Головин готов сыграть с «Барселоной»

«Монако» опубликовал список футболистов, которые готовы сыграть против «Барселоны» в матче первого тура Лиги чемпионов. В списке присутствует и российский атакующий полузащитник Александр Головин.

Из-за травмы Головин пропустил два стартовых матча сезона. После этого россиянин отыграл 8 минут против «Ланса» и 64 минуты против «Осера». Теперь Александр должен выйти на поле в игре с «Барселоной».

Матч между «Монако» и «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.