Игрок «ПСЖ» Пачо оценил дебют Сафонова

Защитник «ПСЖ» Вильям Пачо поделился комментарием о дебюте за команду голкипера Матвея Сафонова.

— Сафонов провел отличный матч. Он обеспечил безопасность у наших ворот, ему доверяет команда. Я рад, что он хорошо себя чувствует, — цитирует Пачо Foot Mercato.

Напомним, 18 сентября «ПСЖ» одержал победу над «Жироной» в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов. Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0.

В данном поединке состоялся дебют Матвея Сафонова, который за 90 минут игры не пропустил ни одного мяча.

21 сентября «ПСЖ» встретится на выезде с «Реймсом». Начало игры пятого тура Лиги 1 запланировано на 22:00 по мск.