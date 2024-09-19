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Загребское «Динамо» объявило об уходе тренера после поражения от «Баварии» со счётом 2:9 официально

19 Сентября 2024 • 14:22 Комментировать
Бавария
9:2
Динамо Загреб

Боснийский специалист Сергей Якирович покинул пост главного тренера загребского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба хорватского коллектива.

Утверждается, что трудовой договор 47-летнего тренера был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности наставника назначен Сандро Перкович.

Напомним, во вторник, 17 сентября, «Динамо» в рамках первого тура Лиги чемпионов с разгромным счетом проиграло мюнхенской «Баварии» - 2:9.

Стоит сказать, что после сыгранных шести туров загребское «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Хорватии, отставая от лидера всего на один зачетный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Загреб Сергей Якирович

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