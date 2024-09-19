Первый тренер Головина — о матче с «Барселоной»: «Саше без разницы, против кого играть»

Александр Плясунов, который является первым тренером Александра Головина, поделился комментарием о предстоящем матче «Монако» - «Барселона».

Плясунов заявил, что Головину будет волнительно вернуться в Лигу чемпионов уже с капитанской повязкой.

— Но Саше без разницы, против кого играть: «Барселона», «Реал» Мадрид или команда чемпионата Франции. Он со всеми клубами играет одинаково сильно, для него нет авторитетов, — приводит слова Плясунова «Чемпионат».

Игра первого тура Лиги чемпионов между «Монако» и «Барселоной» состоится сегодня, 19 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию поединка.