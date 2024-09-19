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Семшов сделал прогноз на матч «Атлетико» - «РБ Лейпциг»

19 Сентября 2024 • 13:27 Комментировать

В рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе примет немецкий «РБ Лейпциг». Об этом матче поделился мыслями футбольный эксперт Игорь Семшов.

«Немецкому клубу будет непросто на заполненной гостевой арене. «Атлетико» - фаворит, но свою силу надо ещё доказать на поле. И всё же хозяева выиграют, забив на один мяч больше гостей», - приводит слова Семшова «Всепроспорт».

Матч «Атлетико» - «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе в Мадриде. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Атлетико Мадрид РБ Лейпциг ещё теги
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