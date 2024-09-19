Семшов сделал прогноз на матч «Атлетико» - «РБ Лейпциг»

«Немецкому клубу будет непросто на заполненной гостевой арене. «Атлетико» - фаворит, но свою силу надо ещё доказать на поле. И всё же хозяева выиграют, забив на один мяч больше гостей», - приводит слова Семшова «Всепроспорт».