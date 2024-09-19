Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Булыкин: «У Головина отличные шансы проявить себя в Лиге чемпионов»

19 Сентября 2024 • 13:26 Комментировать
Монако
...
Барселона
1 4.40 X 4.30 2 1.73
Через 7 ч. 46 мин.

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о попадании в Лигу чемпионов российского полузащитника Александра Головина вместе с «Монако».

— Все хотят играть на самом высоком уровне, хотят играть в основе. И у Головина тут отличные шансы себя хорошо проявить, а потом посмотрим, как у него с «Монако» получится по результату, — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 28-летний Головин принял участие в двух играх чемпионата Франции, в которых не отметился голевыми действиями.

Сегодня, 19 сентября, «Монако» сыграет у себя дома с «Барселоной» в рамках первого тура нового сезона Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Дмитрий Булыкин Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Сентября
13:36
Первый тренер Головина — о матче с «Барселоной»: «Саше без разницы, против кого играть»
13:26
Булыкин: «У Головина отличные шансы проявить себя в Лиге чемпионов»
13:09
Булыкин высказался о новом формате Лиги чемпионов
12:30
Актуальная ставка и прогноз на матч Монако — Барселона Лиги чемпионов — 19 сентября 2024
02:22
Монако - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Сентября
21:20
Прогноз на точный счёт матча Монако — Барселона Лиги чемпионов — 19 сентября 2024
20:17
Ставка и прогноз на матч Монако — Барселона Лиги чемпионов — 19 сентября 2024
17:45
Фати восстановился после травмы и готов сыграть с «Монако» в Лиге чемпионов
15:36
Деку думает пригласить в «Барселону» двух защитников «Монако»
09:05
Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне 4
17 Сентября
18:09
«Монако» обязан создать проблемы «Барселоне» — Мостовой
16:46
Сёмин — о «Монако» в Лиге чемпионов: «Для Головина это шанс выйти на новый уровень»
16 Сентября
23:14
Кто из России сыграет в Лиге чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МОНАКО БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров «Спартак» принял решение по Максименко В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.09.24 в 19:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Бенфика Бенфика
3.45 3.50 1.99
Видео
19.09.24 в 19:45
Фейеноорд Фейеноорд
Байер Л Байер Л
3.55 3.70 1.90
Видео
19.09.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.67 3.75 4.60
Видео
19.09.24 в 22:00
Брест Брест
Штурм Грац Штурм Грац
1.83 3.50 4.00
Видео
19.09.24 в 22:00
Аталанта Аталанта
Арсенал Арсенал
3.95 3.80 1.77
Видео
19.09.24 в 22:00
Монако Монако
Барселона Барселона
4.20 3.80 1.73
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Сентября
13:36 · Лига чемпионов
Первый тренер Головина — о матче с «Барселоной»: «Саше без разницы, против кого играть»
13:27 · Лига чемпионов
Семшов сделал прогноз на матч «Атлетико» - «РБ Лейпциг»
13:26 · Лига чемпионов
Булыкин: «У Головина отличные шансы проявить себя в Лиге чемпионов»
13:12 · Лига чемпионов
Павлюченко назвал победителя матча «Аталанта» - «Арсенал»
13:09 · Лига чемпионов
Булыкин высказался о новом формате Лиги чемпионов
12:48 · Лига чемпионов
Мостовой прокомментировал дебют Сафонова в «ПСЖ»
12:37 · Лига чемпионов
Созин: «Сафонова не зря брали в «ПСЖ»
12:12 · Лига чемпионов
Смородская отреагировала на дебют Сафонова в «ПСЖ»
12:00 · Лига чемпионов
Во Франции прокомментировали дебют Сафонова за «ПСЖ»
11:22 · Лига чемпионов
Сезар: «Холанн много забивает, но Адриано был намного лучше в техническом плане»
11:08 · Франция. Лига 1
Бен-Йеддер избежал заключения под стражу
10:09 · Лига чемпионов
Флик: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов» 2
10:02 · Россия. Премьер-лига
Тороп: «Будет круто, если Сафонов окажется в финале Лиги чемпионов»
09:17 · Лига чемпионов
Нигматуллин: «Горжусь, что наш вратарь играет в одном из сильнейших клубов Европы»
09:06 · Лига чемпионов
Сёмин оценил новый формат Лиги чемпионов 2
08:58 · Лига чемпионов
Тренер сборной России оценил дебют Сафонова в «ПСЖ»
08:15 · Лига чемпионов
Булыкин высказался о дебюте Сафонова в «ПСЖ» 1
08:10 · Лига чемпионов
Камоцци: «У Сафонова будут другие матчи, чтобы показать мастерство»
08:01 · Лига чемпионов
Губерниев высказался о дебюте Сафонова в «ПСЖ»
07:40 · Лига чемпионов
Сборная России прокомментировала дебют Сафонова в «ПСЖ»
07:29 · Лига чемпионов
Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов 1
07:18 · Лига чемпионов
Девушка Сафонова прокомментировала дебют россиянина за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
03:01 · Лига чемпионов
​«Болонья» вернулась в Лигу чемпионов спустя 60 лет - это самый длинный подобный отрезок
02:38 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Мы получили удовольствие от игры»
02:08 · Лига чемпионов
​Джо Харт нахваливает «Селтик»
Все новости
Рекомендуем