Булыкин: «У Головина отличные шансы проявить себя в Лиге чемпионов»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о попадании в Лигу чемпионов российского полузащитника Александра Головина вместе с «Монако».

— Все хотят играть на самом высоком уровне, хотят играть в основе. И у Головина тут отличные шансы себя хорошо проявить, а потом посмотрим, как у него с «Монако» получится по результату, — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 28-летний Головин принял участие в двух играх чемпионата Франции, в которых не отметился голевыми действиями.

Сегодня, 19 сентября, «Монако» сыграет у себя дома с «Барселоной» в рамках первого тура нового сезона Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.