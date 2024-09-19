Павлюченко назвал победителя матча «Аталанта» - «Арсенал»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями о матче между «Аталантой» и лондонским «Арсеналом» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Арсенал» сильнее соперника. Клуб более сыгран, собран, готов к разным ситуациям. «Аталанта» пока нестабильна. «Канониры» забьют один-два мяча и спокойно доиграют в обороне. Мой вариант - победа «Арсенала», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч между «Аталантой» и «Арсеналом» состоится на стадионе в Бергамо сегодня, 19 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.