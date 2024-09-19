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Булыкин высказался о новом формате Лиги чемпионов

19 Сентября 2024 • 13:09 Комментировать
Монако
...
Барселона
1 4.40 X 4.30 2 1.73
Через 8 ч. 42 мин.

Бывший игрок «Байера» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о новом формате Лиги чемпионов.

Эксперт заявил, что пока неизвестно, как это все будет выглядеть, поэтому нужно дождаться первых игр.

«Предвкушение хорошего футбола, потому что плохих команд там нет. А дальше уже будем смотреть, что из себя представляет новая система», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Сегодня, 19 сентября, будет сыграно шесть матчей первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов. Текстовые трансляции всех матчей проведет спортивный портал LiveResult.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
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