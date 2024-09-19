Борис Игнатьев: «Сафонов прошёл серьезное испытание, и хорошо, что оно закончилось так успешно»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дебюте Матвея Сафонова за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны».

- Как вы оцениваете дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ» и его игру на ноль?

- Пока еще рано говорить о его игре, но очень важно, что Матвей понюхал пороху, вышел на новый рубеж, более высокий. И с каждым разом психологически он будет чувствовать себя более уверенно, Сафонов почувствует поддержку игроков. Они будут в него верить. А самое главное - это момент, связанный с конкуренцией с Доннаруммой. Все думали, что Сафонов будет постоянным резервистом, но теперь при любом удобном случае он будет настоящим конкурентом Доннаруммы, и это большое дело для него.

- Но если Сафонов будет и дальше удачно играть, может он сумеет закрепиться в составе или когда Доннарумма вернется в строй, то в любом случае займет место в воротах?

- На данном этапе его имидж будет давить на тех, кто определяет состав. Конечно, его будут видеть первым номером. Но при любом моменте, связанном с отсутствием результата, Сафонов будет иметь возможность играть, и его безбоязненно будут ставить, потому что он уже свой.

- Насколько тяжело психологически дебютировать за «ПСЖ» в Лиге чемпионов?

- Конечно, это сложно. Когда ты приходишь из большой команды в менее сильную, то у тебя другой внутренний настрой. А когда переходишь в такие топ-клубы, как «ПСЖ», думаешь, как бы не завалить все. И это мешает. Это повышает нервозность, тревожность, поэтому Сафонов прошел серьезное испытание, и хорошо, что оно закончилось так успешно.

- У Сафонова уже был опыт выступления в еврокубках с «Краснодаром». Насколько это помогло?

- Конечно, такие матчи помогают. Еврокубки закаляют и ровняют с большими мастерами, дают возможность увидеть, что у них, что у нас, насколько мы слабее или сильнее. В принципе Сафонов знает свои возможности и свои силы.

- Следующий матч у «ПСЖ» в Лиге чемпионов с «Арсеналом». Игра будет более сложная?

- Конечно, но не только для Сафонова. Матвей - это только одна боевая единица. Тут важно, чье будет преимущество, на какой половине поля будет игра, как Сафонов будет задействован. Многое будет зависеть от того, как будет вырисовываться общекомандная игра.

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Елена Григорьевская