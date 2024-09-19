Мостовой прокомментировал дебют Сафонова в «ПСЖ»

«Здорово, что Матвей дебютировал, но как он мог пропустить, если «Жирона» не нанесла ни одного удара? Сыграл и сыграл, он молодец. Пока рано оценивать игру Матвея, так как игра была спокойной», - передает слова Мостового «РБ Спорт».