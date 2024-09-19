Мостовой прокомментировал дебют Сафонова в «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о дебютном поединке вратаря Матвея Сафонова за французский «ПСЖ».
«Здорово, что Матвей дебютировал, но как он мог пропустить, если «Жирона» не нанесла ни одного удара? Сыграл и сыграл, он молодец. Пока рано оценивать игру Матвея, так как игра была спокойной», - передает слова Мостового «РБ Спорт».
В матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле встречался с испанской «Жироной». Поединок завершился минимальной победой парижского гранда со счетом 1:0.
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