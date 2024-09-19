Созин: «Сафонова не зря брали в «ПСЖ»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал дебютный поединок российского вратаря Матвея Сафонова за французский «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА.

«За Сафонова странно не радоваться. Наш вратарь вышел в основе топ-клуба, вышел в ЛЧ и сыграл «на ноль». Сафонова не зря брали в «ПСЖ», а он - не зря туда поехал. По крайней мере, сейчас это выглядит так», - передает слова Созина «Чемпионат».

Напомним, что в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА парижский гранд сыграл против испанской «Жироны». Команда Луиса Энрике одержала домашнюю победу со счетом 1:0.