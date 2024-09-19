Смородская отреагировала на дебют Сафонова в «ПСЖ»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал дебютный поединок российского вратаря Матвея Сафонова за французский «ПСЖ».
«Поздравляю Сафонова, что он сыграл «насухо» в дебютном матче. Дебют Сафонова за большой европейский клуб пока ничего не говорит о российском футболе, потому что это не носит массового характера», - передает слова Смородской «Чемпионат».
Сафонов провел весь матч за «ПСЖ» против испанской «Жироны» в первом туре общего раунда Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Луиса Энрике победили со счетом 1:0, забив единственный гол в концовке встречи.
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