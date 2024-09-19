Во Франции прокомментировали дебют Сафонова за «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер дал оценку игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом туре Лиги чемпионов. Он заявил, что о вратаре пока рано делать выводы, несмотря на то, что бывший игрок «Краснодара» сумел сохранить ворота сухими. Об этом он сообщил «Спорт-Экспрессу».

Леклер отметил, что у «Жироны» было мало моментов, Сафонов хорошо справился. На 52-й минуте был очень опасный момент, когда пробивал Кристиан Стуани, но вратарь сыграл надежно и сумел отвести угрозу. Тем не менее, во Франции понимают, что пока рано делать выводы, по одному матчу нельзя судить, насколько серьезную конкуренцию он составит Джанлуиджи Доннарумме, который сейчас считается основным игроком французской команды.

Напомним, что для голкипера этот матч стал первой официальной игрой в составе парижского клуба, в чемпионате Франции он еще не появлялся на поле.