Сезар: «Холанн много забивает, но Адриано был намного лучше в техническом плане»

Бывший голкипер «Интера» Жулио Сезар сравнил Эрлинга Холанна со своим соотечественником, Адриано. Он сообщил, что восхищается результативностью норвежского футболиста, однако считает, что бразилец был в значительной мере более техничным игроком.

«Результативность Холанна поражает, он действительно очень хорош. Самое важное для нападающего – забивать голы, с этим он справляется лучше всех в современном футболе. Но если сравнивать его с Адриано, то я бы сделал выбор в пользу бразильца, поскольку его техника во много раз лучше, Холанн не имеет такой пластики и мобильности, он берет другими качествами», – заявил бывший вратарь сборной Бразилии после матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити», который завершился нулевой ничьей.