Флик: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением относительно перспектив своей команды в стартовавшем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
«Барселона» может выиграть Лигу чемпионов. Такой большой клуб всегда нацелен на трофеи, а Лига чемпионов – лучший турнир в мире. Моя команда готова соперничать с лучшими», - приводит слова немецкого специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
«Барселона» стартует в новом розыгрыше Лиги чемпионов гостевым поединком против «Монако». Встреча состоится в четверг, 19 сентября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
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