Флик: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов»

«Барселона» может выиграть Лигу чемпионов. Такой большой клуб всегда нацелен на трофеи, а Лига чемпионов – лучший турнир в мире. Моя команда готова соперничать с лучшими», - приводит слова немецкого специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.