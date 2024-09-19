Нигматуллин: «Горжусь, что наш вратарь играет в одном из сильнейших клубов Европы»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с журналистами поделился мнением о дебютном поединке соотечественника Матвея Сафонова за французский «ПСЖ».

«Горжусь, что наш вратарь играет в одном из сильнейших клубов Европы. Дебют прошел успешно, Матвей сыграл уверенно в своих моментах. Лично его поздравил с дебютом», - приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

В стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на домашнем стадионе принимал испанскую «Жирону». Парижский клуб отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. В следующем матче турнира французы сыграют с «Арсеналом».