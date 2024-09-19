Новый групповой этап Лиги чемпионов: сколько очков нужно командам для выхода в плей-офф

Новый формат «швейцарской системы» для Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025 года сбил с толку некоторых любителей футбола, отчасти потому, что он просто отличается от того, к чему мы привыкли.

Хотя на самом деле всё довольно просто. В этом году 36 команд сыграют восемь игр (четыре дома, четыре на выезде) против восьми разных команд. Затем эти 36 команд будут отсортированы в турнирной таблице, как и любая другая, с тремя очками за победу и одним очком за ничью.

Восемь лучших команд в турнирной таблице лиги выйдут в плей-офф, а 16 команд, занявших места с девятого по 24-е, сразятся между собой. Восемь победителей этих плей-офф присоединятся к восьмёрке, ранее вышедших напрямую.

А вот что неизвестно – это сколько очков позволит команде с большой долей вероятности выйти в плей-офф.

Сколько очков необходимо набрать, чтобы попасть в восьмёрку лучших?

Суперкомпьютер Opta спрогнозировал, что 16 очков с вероятностью 98% позволит команде выйти в плей-офф напрямую, имеется в виду, что команда займёт 1-8 место. То есть команде нужно одержать пять побед и сыграть вничью или одержать четыре победы и столько же раз сыграть вничью.

В то же время и 15 очков хватит для того, чтобы занять восьмое место с вероятностью 73%. Тогда как 14 очков уже не хватит. Итог – 15 очков может хватить, чтобы выйти в топ-8 лучших команд, а 14 – нет.

Какие окончательные места займут команды

Интересно, что суперкомпьютер симулировал 50 000 вариантов, и «Арсенал» чаще всего занимал восьмое место. Команде Микеля Артеты предстоит тяжёлый календарь среди всех английских команд. Но всё равно «Арсеналу» прогнозируют как минимум четыре победы и выход в стадию плей-офф.

Что касается 24-го места, то прогнозируется, что последний слот займёт шотландский «Селтик». В последний раз команда выходила в плей-офф в сезоне-2012/23 – тогда «Ювентус» разгромил шотландцев со счётом 5:0. Новый формат даст таким командам, как «Селтик», больше шансов насладиться игрой в плей-офф Лиги чемпионов.