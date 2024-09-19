Сёмин оценил новый формат Лиги чемпионов

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.
«Буду наблюдать за отдельными матчами, но теперь турнир чересчур сложный, в нем много игр. Не зря об этом говорят футболисты. Для них трудно выдерживать такой график. Посмотрим, что выйдет из этого решения», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Напомним, что с сезона-2024/2025 Лига чемпионов проводится по новому формату. Количество клубов, играющих на первой стадии, увеличилось с 32 до 36, а вместо восьми групп по четыре команды - единая таблица.
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