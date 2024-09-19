Сёмин оценил новый формат Лиги чемпионов

«Буду наблюдать за отдельными матчами, но теперь турнир чересчур сложный, в нем много игр. Не зря об этом говорят футболисты. Для них трудно выдерживать такой график. Посмотрим, что выйдет из этого решения», - передает слова специалиста Metaratings.ru.