Тренер сборной России оценил дебют Сафонова в «ПСЖ»

Тренер голкиперов национальной сборной России Виталий Кафанов прокомментировал дебютный матч Матвея Сафонова за французский «ПСЖ».
«Для первого матча это очень хороший сценарий. Ход игры был благоприятный, команда владела мячом. Если честно, такого для первого матча и хотелось. Это придаст дополнительной уверенности», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА парижский клуб на своем поле принимал испанскую «Жирону». Команда Луиса Энрике отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0.
Бан пользователя