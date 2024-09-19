Булыкин высказался о дебюте Сафонова в «ПСЖ»

«Можно назвать дебют Матвея очень хорошим, потому что команда выиграла, а Сафонов сыграл «на ноль» и послушал новый гимн ЛЧ, который запомнит на всю жизнь. Можно поздравить Матвея с дебютом», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».