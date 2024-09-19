Булыкин высказался о дебюте Сафонова в «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о дебютном поединке вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Можно назвать дебют Матвея очень хорошим, потому что команда выиграла, а Сафонов сыграл «на ноль» и послушал новый гимн ЛЧ, который запомнит на всю жизнь. Можно поздравить Матвея с дебютом», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».
Напомним, что в первом туре парижскому гранду противостояла испанская «Жирона». «ПСЖ» отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0.
Сафонов стал футболистом чемпиона Лиги 1 минувшим летом, подписав пятилетний трудовой договор.
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