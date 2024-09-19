Камоцци: «У Сафонова будут другие матчи, чтобы показать мастерство»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, высказался относительно дебютного поединка российского вратаря Матвея Сафонова за французский «ПСЖ».

«Для Сафонова матч с «Жироной» получился спокойным. У него будут другие игры, чтобы продемонстрировать своё мастерство», - передает слова Камоцци «Чемпионат».

Напомним, что в первом туре общего этапа Лиги чемпионов парижской команде противостояла испанская «Жирона». Французы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Сафонов стал игроком «ПСЖ» минувшим летом, перебравшись из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Матвей заключил с французским клубом пятилетнее трудовое соглашение.