Губерниев высказался о дебюте Сафонова в «ПСЖ»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дебютный поединок российского вратаря Матвея Сафонова в составе французского «ПСЖ».

«Сегодня я сухой как лист… Нет, как Матвей Сафонов», - написал комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок первого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Жироной» состоялся в столице Франции. Подопечные Луиса Энрике одержали победу над испанским клубом со счетом 1:0.

Сафонов перешел в парижский топ-клуб в летнее трансферное окно. Матвей обошелся чемпиону Франции в 20 миллионов евро. Россиянин подписал контракт на пять лет.