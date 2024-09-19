Сборная России прокомментировала дебют Сафонова в «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов дебютировал за французский «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны». Об этом событии высказалась пресс-служба национальной команды страны.

«С дебютом, Мотя. Сафонов сыграл на ноль, а «ПСЖ» победил «Жирону», - говорится в публикации национальной сборной России.

Матч между «ПСЖ» и «Жироной» состоялся в столице Франции 18 сентября. Подопечные Луиса Энрике вырвали минимальную победу со счетом 1:0, забив единственный мяч в самом конце встречи.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. Он подписал контракт на пять лет.