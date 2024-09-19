Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил замену бельгийского хавбека Кевина де Брёйне в перерыве поединка Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером».
«Кевин травмировался. В четверг у меня появится точная информация о его состоянии. Сыграет ли он против «Арсенала»? Посмотрим, что будет завтра», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, что поединок первого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» завершился вничью со счетом 0:0. В следующем поединке еврокубка команда Гвардиолы на выезде сыграет против «Слована».
Бан пользователя