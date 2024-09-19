Девушка Сафонова прокомментировала дебют россиянина за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский голкипер Матвей Сафонов принял участие в поединке первого тура Лиги чемпионов УЕФА против испанской «Жироны». О дебюте россиянина за парижан высказалась его девушка Марина Кондратюк.

«Горжусь сильно! Рада быть рядом в этот важный день. Всё не зря», - написала девушка в социальных сетях.

Матч между «ПСЖ» и «Жироной» состоялся в столице Франции. Подопечные Луиса Энрике отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Нуну Мендеш в самой концовке встречи. Во втором туре ЛЧ французский коллектив ждет гостевая встреча с лондонским «Арсеналом».