Лёгкая прогулка Сафонова и холостой ход Холанна: Лига чемпионов продолжается

Канул в Лету второй игровой день первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Чем он запомнился, рассказывает «Евро-Футбол.Ру».

Сам не можешь – судьба поможет

Для российских болельщиков – прежде всего дебютом Матвея Сафонова. Как и предсказывалось, Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Жироной», а Арнау Тенас был в числе запасных (как и Луи Муке).

Дебют получился для Сафонова простым – ему надо было отразить только один удар, не самый опасный. Подавляющую часть матча парижский клуб сидел на чужих воротах и мучился в завершении.

26 ударов на счету «ПСЖ», только пять из которых пришлись в створ. А гол Нуну Мендеша случился благодаря ошибке Гассаниги на 90-й минуте. Вратарю «Жироны» этот вечер будет приходить в кошмарах.

Холанн отложил юбилей

Если во вторник «Реал» и «Штутгарт» выдали обоюдоострый матч, то в среду «Манчестер Сити» и «Интер» устроились на осторожные 0:0. В финале-2023 между ними «небесно-голубые» хотя бы забили один мяч.

Сейчас «Сити» впервые за два с половиной года провёл домашний матч Лиги чемпионов без единого гола в чужие ворота. В марте 2022-го была у команды Гвардиолы нулевая ничья в Манчестере со «Спортингом».

О том, что Холанн скромно проводит большие матчи Лиги чемпионов, говорят часто. Эрлинг мог забить сотый гол за «Сити» в ворота «Интера», а теперь попробует это сделать в АПЛ в ворота «Арсенала».

«Горняки» стартовали со скрипом

Донецкий «Шахтёр» играл в гостях у «Болоньи» – там тоже сохранилась ничья 0:0. Судаков упустил отличный шанс на четвёртой минуте, слабо пробив пенальти, который взял Скорупски.

Если «Шахтёр» можно считать завсегдатаем группового этапа Лиги чемпионов, то «Болонья» предыдущий раз выступала в главном европейском клубном турнире в далёком сезоне 1964/1965 годов.

«Боруссия» Дортмунд начала забивать с 76-й минуты и успела положить «Брюгге» три мяча. Раньше за «шмелей» отличался бы Фюллькруг, а так дубль сделал Байно-Гиттенс, да Гирасси реализовал пенальти.

И ещё два крупных результата. Пражская «Спарта» управилась за час – уместила в него разгром «Ред Булл Зальцбурга». «Селтик» тоже повёл у братиславского «Слована» 3:0, а затем пропустил раз и забил ещё два.

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За два дня уже сыграли действующие чемпион, финалист и два полуфиналисты прошлого розыгрыша ЛЧ. Все они победили – и «Реал», и дортмундская «Боруссия», и «Бавария», и «ПСЖ».

Результаты матчей Лиги чемпионов

Кирилл Иванцов