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Лига чемпионов

«Монако» – «Барселона»: Попадёт ли Головин в стартовый состав на матч Лиги чемпионов

19 Сентября 2024 • 10:30 Комментировать (1)
Монако
...
Барселона
1 4.40 X 4.30 2 1.73
Через 10 ч. 37 мин.

В третий игровой день первого тура общего этапа Лиги чемпионов французский «Монако» примет испанскую «Барселону». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на этот матч.

«Монако»: Кён, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Ламин Камара, Закария, Минамино, Головин, Аклиуш, Эмболо.

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Фати, Рафинья Диас, Ямаль, Левандовски.

У «Монако» травмирован вратарь Радослав Маецки, под вопросом участие в предстоящем матче полузащитников команды монегасков Эдена Диопа и Ламина Камара.

В стане «Барселоны» повреждения у защитников Марк Берналь и Рональд Араухо, полузащитников Фермина Лопеса, Гави, Андреаса Кристенсена и Дани Ольмо. После травмы пока не готов играть хавбек Френки де Йонг.

На минувших выходных в национальных чемпионатах обе команды одержали крупные победы. «Барселона» разгромила «Жирону» со счётом 4:1, а «Монако» расправился с «Осером» со счётом 3:0.

Матч первого тура общего этапа ЛЧ «Монако» – «Барселона» состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе «Луи II». Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. За ходом матча можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

 

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Барселона

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
19 Сентября 2024 в 11:02
Две атакующие команды , должно быть интересно.
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