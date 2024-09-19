​«Болонья» вернулась в Лигу чемпионов спустя 60 лет - это самый длинный подобный отрезок

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, «Болонья» принимала донецкий «Шахтёр», но не смогла ему забить - 0:0. Тем не менее, просто сыграв этот матч, «Болонья» установила рекорд - она вернулась в Лигу чемпионов спустя шесть десятков лет после предыдущего участия.

Конечно, тогда турнир назывался чуть иначе, Кубок чемпионов, и проводился он по чуть другой системе, но Лига чемпионов является его преемником, а не новым турниром. В предыдущий раз «Болонья» сыграла матч Кубка чемпионов 14 октября 1964 года, это была встреча с бельгийским «Андерлехтом», по результатам которой «Болонья» покинула турнир.