Чалханоглу: «Мы получили удовольствие от игры»

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, миланский «Интер» съездил в гости к «Манчестер Сити» и выстоял там, заработав очко. Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал события прошедшего матча и выразил удовлетворение заработанным очком.

- Мы все довольны, сыграли против очень сильного соперника. И у нас тоже были возможности для взятия ворот. Доказали, что можем быть не слабее такого сильного соперника, как «Манчестер Сити». И заработанным очком мы можем честно быть довольными, - цитирует слова Хакана Чалханоглу fcinter1908.it.