​Джо Харт нахваливает «Селтик»

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, шотландский «Селтик» забил целых пять мячей дебютанту Лиги чемпионов - «Словану». Своими эмоциями от матча поделился бывший голкипер «Селтика» Джо Харт, он очень впечатлён результативностью шотландского клуба.

- Это было невероятно! «Селтик» сполна использовал эту возможность. Такое бывает не всегда. С самого начала игры «Селтик» всё делал правильно и давил так, что соперник не мог продохнуть. Я очень доволен выступлением команды, - цитирует слова Харта BBC Sport.

Напомним, что «Селтик» является чемпионом Шотландии.