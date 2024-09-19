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​Джо Харт нахваливает «Селтик»

19 Сентября 2024 • 02:08 Комментировать
Селтик
5:1
Слован Братислава

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, шотландский «Селтик» забил целых пять мячей дебютанту Лиги чемпионов - «Словану». Своими эмоциями от матча поделился бывший голкипер «Селтика» Джо Харт, он очень впечатлён результативностью шотландского клуба.

- Это было невероятно! «Селтик» сполна использовал эту возможность. Такое бывает не всегда. С самого начала игры «Селтик» всё делал правильно и давил так, что соперник не мог продохнуть. Я очень доволен выступлением команды, - цитирует слова Харта BBC Sport.

Напомним, что «Селтик» является чемпионом Шотландии.  


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Джо Харт Селтик

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