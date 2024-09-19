​Рубен Диаш: «Понимали, что будет непросто»

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» принимал дома миланский «Интер», но не сумел переиграть соперника - игра закончилась нулевой ничьей. Защитник английской команды Рубен Диаш прокомментировал итоги матча, он заявил, что изначально понимал - лёгкой жизни не будет.

- Очень интенсивная игра против очень сильного соперника. Мы понимали, что будет нелегко, они ведь тоже очень амбициозны и привыкли побеждать. В конце концов, мы сыграли очень хороший матч и в конце могли забить гол. Идём дальше, - цитирует слова португальского защитника BBC Sport.