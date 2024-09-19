​Барелла: «Мы хотим добиться большего, чем в прошлом году»

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» принимал дома миланский «Интер», но не сумел переиграть соперника - игра закончилась нулевой ничьей. Полузащитник итальянской команды Николо Барелла доволен результатом, а также игрой своих одноклубников - прежде всего, их отношением к делу

- В прошлом году мы доминировали в чемпионате, но рано покинули Лигу чемпионов. У нас есть должок, и в этом году мы хотим добиться большего. Мы растём, мы хотим побеждать, и любой, кто выступает за «Интер», должен испытывать такие амбиции, - цитирует слова Бареллы fcinter1908.it.