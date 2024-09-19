​Симоне Индзаги доволен итогами матча с «Манчестер Сити»

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» принимал дома миланский «Интер», но не сумел переиграть соперника - игра закончилась нулевой ничьей. Наставник итальянской команды Симоне Индзаги не стал даже пытаться скрыть свою радость таким исходом игры - он очень доволен заработанным на поле такого грозного соперника очком.

- Я сделал комплименты своим футболистам, они были прекрасны. Я просил их именно о таком выступлении. Вы все знаете, сколь грозен «Сити». А ведь у нас были моменты, мы создавали их, но в одном случае вратарь выручил соперника, в другом сплоховали мои футболисты. Но, как команда, мы отработали блестяще, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.