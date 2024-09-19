Саттон: «Манчестер Сити» обязательно пройдёт дальше»

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» принимал дома миланский «Интер», но не сумел переиграть соперника - игра закончилась нулевой ничьей. Тем не менее, бывшая звезда английского футбола Крис Саттон не сомневается в том, что банда Хосепа Гвардиолы пройдёт в следующий раунд. Он прокомментировал итоги прошедшей игры.

- «Манчестер Сити» пройдёт дальше, вне всяких сомнений. Он слишком хорош, чтобы остаться за бортом. Дальше будут игры попроще. Со «Слованом» должна быть однозначная победа. Я вижу «Манчестер Сити» фаворитом турнира наряду с «Реалом», - цитирует слова Саттона BBC Sport.