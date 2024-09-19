«Манчестер Сити» не забил дома в матче Лиги чемпионов - всего лишь второй раз при Гвардиоле

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» принимал дома миланский «Интер», но не сумел переиграть соперника - игра закончилась нулевой ничьей. При Хосепе Гвардиоле клуб провёл 42 домашних матча в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2016/2017, когда каталонский суперспециалист возглавил клуб - и всего лишь второй раз он не сумел забить.

Впервые это случилось в игре против лиссабонского «Спортинга» в марте 2022 года. Напомним, что «Манчестер Сити» побеждал в самом престижном клубном турнире Европы в 2023 году, причём выиграл тогда в финале у «Интера».