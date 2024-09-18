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Лига чемпионов

Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря

18 Сентября 2024 • 23:53 Комментировать
ПСЖ
1:0
Жирона
окончен

Французский «ПСЖ» стартовал в общем этапе Лиги чемпионов домашним матчем против испанской «Жироны». Это был не простой матч для российских любителей футбола, ведь вратарь Матвей Сафонов официально дебютировал за парижский клуб.

Протокол игры  
ПСЖ1:0Жирона
(1:0) Мендеш Нуну90'  
Сафонов МатвейХакими АшрафМаркиньос Маркос  17'Пачо ВильямМендеш НунуЗаир-Эмери УорренРуис Фабиан 63' (Невеш Жоау ( 63') Витинья II 63' (Дуэ Дезире ( 63') Дембеле Усман 90' (Бералдо Лукас ( 90') Асенсио Марко 39' (Коло-Муани Рандаль ( 39') Баркола Бредли 63' (Кан-Ин Ли ( 63')
Запасные: Шкриньяр МиланМаюлу СенниМуке ЛуиЗаге ЙорамТенас Арнау
Гассанига Пауло  74'Мартинес АрнауДавид ЛопесКрейчи Ладислав II  20'Гутьеррес МигельМартин Иван 66' (Асприлья Ясер ( 66') Ромеу Ориоль  43'Цыганков Виктор 88' (Франсес Алехандро ( 88') Ван де Бек Донни 58' (Порту Кристиан ( 58') Хиль Бриан 66' (Солис Джон ( 66') Стуани Кристиан 58' (Данджума Арно ( 58')
Запасные: Руис АбельХуанпе ХуанМиовски БоянБлинд ДэйлиЛопес Пау
18 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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«Пари Сен-Жермен» не стал чудить в прошлом сезоне чемпионата Франции – выиграл его за явным преимуществом. От «Жироны» никто не ждал, что она половину чемпионата Испании будет бороться за первое место, а в итоге она финишировала на рекордной для себя третьей строчке, уступив в таблице только «Реалу» и «Барселоне».

У «ПСЖ» костью в горле стоит отсутствие титула Лиги чемпионов. Весной 2024 года парижане споткнулись в полуфинале этого турнира на дортмундской «Боруссии». Сейчас очередная попытка парижан провести выдающуюся кампанию в ЛЧ. А от «Жироны» теперь многого не ждут, потому что из неё ушли лидеры. Такие, как Алеш Гарсия и Довбик.

«ПСЖ» быстро взял игру под свой контроль, но эффективности это парижанам не давало. В первом тайме парижане владели мячом 63 процента игрового времени, но ни одним ударом в створ чужих ворот не отметились. То есть Гассаниге не приходилось выручать гостей. Всего у хозяев набралось шесть попыток – три удара мимо и три заблокированных.

В частности, Хакими сделал передачу справа на ближний полуфланг, а Заир-Эмери с рикошетом от Крейчи не попал в створ. Асенсио вскоре вырвался на ударную позицию по левому полуфлангу – передачу эму пяткой сделал Заир-Эмери. Однако пробил Марко низом так, что не попал в дальний угол. Асенсио не доиграл первый тайм до конца из-за травмы – ближе к перерыву его заменил Коло-Муани.

В середине тайма был непродолжительный отрезок, когда «Жирона» в какой-то мере перехватила инициативу. Но ничего это испанской команде не принесло, кроме отведения игры от её штрафной. По чужим воротам гости до перерыва так ни одного удара и не нанесли. Сафонов оставался практически без работы. Впрочем, иногда Матвей ловил подачи. Главное, что не ошибался.

Удары в створ пошли у представителей столицы Франции во втором тайме. Фабиан Руис примерился по центру – легко для Гассаниги. То ли дело, когда Дембеле бахнул в правую девятку – там голкиперу «Жироны» пришлось реально постараться, дабы выручить свою команду. Раньше Пауло не дал забивал Усману в другой ситуации, а Крейчи выбивал мяч из-под ног Коло-Муани.

Ли Кан-Ин подал угловой, а Коло-Муани пробил головой мимо. Поджимал «ПСЖ» соперника, но тот в упор отказывался пропускать. Дембеле дальним ударом попал в руку Крейчи – видимо, арбитры решили, что она была прижата. Со штрафного Хакими не хватило точности. Вскоре Хакими по правому полуфлангу отдал на Коло-Муани, тот оставил не у дел двух оппонентов, однако в дальний угол мяч не завернул – вне створа.

Хакими с близкой дистанции не переиграл Гассанигу, Дембеле с прострела вдарил по небесам. Матч неиспользованных возможностей для «ПСЖ»? И одной реализованной – на 90-й минуте. Нуну Мендеш отправился в смещение с левого фланга и прострелил с рикошетом, но отскок там не должен был стать критичным для Гассаниги. Вратарь гостей готовился зафиксировать мяч, однако пропустил его между рук и ног. 1:0 – это итог.

«Жирона» сыграла вторым номером и не выстояла на «Парк де Пренс». Сафонов разок серьёзно вступил в игру на 52-й минуте, не позволив скидке Стуани дойти до Цыганкова. В остальном же требовалось от Матвея не творить фокусов – он и не творил их. Во втором туре «Жирона» примет «Фейеноорд», а «ПСЖ» на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жирона

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