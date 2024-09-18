«Селтик» забил 5 мячей в ворота «Слована»

«Селтик» и «Слован» провели результативный матч первого тура Лиги чемпионов. На 17-й минуте подача с левого края в штрафную «Слована», и Лиам Скэйлз сыграл головой, прошивая ворота оппонента, - 1:0. Рео Хатате оказался в чужой штрафной с глазу на глаз с кипером, удар и попадание во вратаря.

В начале второго тайма Николас Кюн с правого края прострелил мяч в центр вратарской, куда набежал Кёго Фурухаси, который буквально внес снаряд в сетку с пары метров - 2:0. Вскоре пенальти в ворота гостей, подошел к мячу Арне Энгельс, сделал небольшую паузу, после чего спокойно покатил мяч в правый от себя угол - 3:0. Словаки сразу отыграли один мяч - с места носком пробил Кевин Виммер прямо в девятку. Но хозяева немедленно вернули отрыв в три гола - получил в центре мяч Дайдзэн Маэда, сблизился с голкипером соперника, пробив мимо него в правый угол. И еще гол - открылся Адам Айда за спиной защитников, справа получил мяч и пробил аккуратно в дальний угол рамки.

5:1, «Селтик» заслуженно победил.