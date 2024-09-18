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Лига чемпионов

«Селтик» забил 5 мячей в ворота «Слована»

18 Сентября 2024 • 23:53 Комментировать
Селтик
5:1
Слован Братислава
окончен

«Селтик» и «Слован» провели результативный матч первого тура Лиги чемпионов. На 17-й минуте подача с левого края в штрафную «Слована», и Лиам Скэйлз сыграл головой, прошивая ворота оппонента, - 1:0. Рео Хатате оказался в чужой штрафной с глазу на глаз с кипером, удар и попадание во вратаря.

В начале второго тайма Николас Кюн с правого края прострелил мяч в центр вратарской, куда набежал Кёго Фурухаси, который буквально внес снаряд в сетку с пары метров - 2:0. Вскоре пенальти в ворота гостей, подошел к мячу Арне Энгельс, сделал небольшую паузу, после чего спокойно покатил мяч в правый от себя угол - 3:0. Словаки сразу отыграли один мяч  - с места носком пробил Кевин Виммер прямо в девятку. Но хозяева немедленно вернули отрыв в три гола - получил в центре мяч Дайдзэн Маэда, сблизился с голкипером соперника, пробив мимо него в правый угол. И еще гол - открылся Адам Айда за спиной защитников, справа получил мяч и пробил аккуратно в дальний угол рамки. 

5:1, «Селтик» заслуженно победил.

Протокол игры  
Селтик5:1Слован Братислава
(1:0) Скэйлз Лиам17'  
(2:0) Фурухаси Кёго47'  
(3:0) Энгельс Арне56'  
  61'Виммер Кевин (3:1)
(4:1) Маэда Дайдзэн70'  
(5:1) Айда Адам87'  
Шмейхель КасперДжонстон Алистер  22' 77' (Ралстон Энтони ( 77') Картер-Викерс Кэмерон  80' 84' (Трасти Остон ( 84') Скэйлз ЛиамТэйлор ГрэгЭнгельс АрнеМакгрегор КаллумХатате Рео 77' (Бернарду Паулу ( 77') Кюн Николас 71' (Форрест Джеймс ( 71') Фурухаси Кёго 77' (Айда Адам ( 77') Маэда Дайдзэн
Запасные: Навроцкий МайкСинисало ВильямиМаккоуэн ЛюкУэлш СтивенПальма ЛуисЧжун Ян ХёнВалле Алекс
Такач ДоминикБлэкмэн СезарКашия ГурамБайрич КенанВиммер Кевин  22'Куцка Юрай 85' (Метсоко Иджесси ( 85') Игнатенко Даниил 76' (Саввидис Кириакос ( 76') Барсегян Тигран 76' (Марчелли Нино ( 76') Толич Марко  26'Вайсс Владимир  18' 76' (Мак Роберт ( 76') Стрелец Давид 85' (Гайдош Артур ( 85')
Запасные: Медведев Юрий IIВут СименТрновски МартинСёке ЮлиусХрдина АдамВойтко МатушШарани Зуберу
18 сентября. Стадион "Селтик Парк".
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