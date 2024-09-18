Поздний дубль Байно-Гиттенса помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Брюгге»

«Брюгге» с дортмундской «Боруссией» провели интригующий матч Лиги чемпионов, в котором чаша весов могла склониться в любую сторону.

На первых минутах после заброса справа к дальней штанге Дониэлл Мален аккуратно ногой пробил в дальний угол, но мяч немного разминулся со штангой. Рами Бенсебаини слева вывел к воротам Карима Адейеми, удар которого с острого угла вратарь парировал. Андреас Сков-Ольсен справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и с острого угла пробил по воротам - парировано ногами.

После перерыва Сков-Ольсен справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Уго Ветлесена, который с 15 метров низом пробил в левый угол, а вратарь в прыжке смог мяч отбить. На 76-й минуте Эмре Джан сделал пас налево в штрафную площадь на свежего Джейми Байно-Гиттенса, который с восьми метров с двумя рикошетами от соперников пробил в дальний верхний угол ворот - 0:1. Он же поставил точку - Байно-Гиттенс слева у угла штрафной площади получил мяч, стал смещаться к центру и с десяти метров неожиданно точно пробил в дальний угол ворот - 0:2. На 90-й минуте Серу Гирасси заработал пенальти и с одиннадцатиметровой отметки аккуратно верхом пробил по центру ворот, а голкипер прыгнул к штанге.