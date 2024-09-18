Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Интер» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура состоялся 18 сентября на стадионе «Этихад».

Эти клубы ждали в финале прошлой Лиги чемпионов – тогда «Интер» и «Сити» шикарно прошли по групповому этапу, очень круто чувствовали себя в национальных чемпионатах. Но клубы из Мадрида показали, что в плей-офф игра начинается совсем другая. «Реал» выбил «Манчестер Сити» и выиграл ЛЧ, «Атлетико» тормознул «Интер». И вот, наконец, добрались Гвардиола с Индзаги до очного матча, но уже в рамках общего этапа.

И устроили что-то сродни финала Лиги чемпионов. Минимум футбола, максимум футбольных шахмат. «Интер» отдал территорию, выстроился за линией мяча и ждал контратаки. «Манчестер Сити» атаковал на минимальных скоростях, не рисковал взламывать автобус нахрапом, раскачивал постепенно.

Проходили у «горожан» неплохие кросс на Холанна, дважды даже Эрлинг смог перспективно пробить. Но опасными эти моменты не назовёшь. По-настоящему острый момент за первый тайм создал только Эдерсон. Бразилец оголтело побежал спасать угловой и вынес мяч точно на Дармиана. Маттео примерился, осмотрелся и пробил по пустым уже воротам, вот только делал всё слишком долго – на «ленточке» подстраховал голкипера Йошко Гвардиол.

Была ещё не лучшая передач Родри, после которой опасный прострел организовал Зелиньски и неплохо пробил Тюрам. Но Маркус в створ не попал, а игра всё больше напоминала шахматную партию, в которой игрокам больше нужна ничья, чем победа. Омрачила настроением «горожанам» травма Де Брёйне, бельгийца пришлось заменить на Гюндогана. Ещё и Фил Фоден вышел на поле вместо Савиньо.

Игра же ещё поскучнела, добавилось позиционных атак от «Интера», в которых итальянцы тянули время. «Манчестер Сити», кстати, особо не сопротивлялся такому развитию событий. Будто досрочно согласились все на 0:0 и пожали руки. Мог разрушить идиллию Фоден, но после классной комбинации из коротких передач он умудрился пробить точно в руки Зоммеру с 11-метровой отметки. Это был лучший и единственный стоящий момент «Манчестер Сити» за весь матч.

В ответ шикарную контратаку развернул «Интер», прострел слева через рикошет дошёл до 11-метровой отметки, откуда выше ворот пробил Генрих Мхитарян. Миланцы были даже чуть острее. Но не точнее. Нулевой ничьей начинают общий этап Лиги чемпионов «Интер» и «Манчестер Сити».